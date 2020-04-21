Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden...
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri
Güçlü bir bağışıklık sistemi için...
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Saliha Sultan Çeşmesi'nde tahribat....
Saliha Sultan Çeşmesi'nde tahribat....
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 140'a yükseldi.

21 Nisan 2020 Salı 08:07
0 Okunma
Koronavirüsten can kaybı 2 bin 140'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430 olarak açıklandı.

'EN AZ VİRÜS KADAR ISRARCI OLMALIYIZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" mesajını paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaölümVakaKoronavirüsSalgınHastalıkCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması
31 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması
Meclis'in açılışının 100'üncü yılı! TBMM Başkanı Şentop paylaştı
Meclis'in açılışının 100'üncü yılı! TBMM Başkanı Şentop paylaştı
Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı
Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı
Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
Edremit silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2017'ye yükseldi
'Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz'
'Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz'
MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi
O isimler tahliye edilmeyecek
O isimler tahliye edilmeyecek
Bakan Soylu: 'Türk polisi yakalar da, yardım da eder' dedi
Bakan Soylu: 'Türk polisi yakalar da, yardım da eder' dedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı