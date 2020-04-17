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Koronavirüsten can kaybı 1643'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801'i pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 125 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 1643'e yükseldi. Toplan iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 89 oldu.

17 Nisan 2020 Cuma 09:02
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Koronavirüsten can kaybı 1643'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; Son 24 saatte yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801'i pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 125 kişi ile birlikte koronavirüsten toplam can kaybı 1643'e yükseldi. 1415 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 89 olarak açıklandı.

'GÜNDE 40 BİN TEST HEDEFİNİ AŞTIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsSalgınHastalıkCovid19VakaölümTest
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