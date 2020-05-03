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Koronavirüse rağmen fabrikada üretim devam ediyor

MERSİN'de kuru gıda ve bakliyat ürünleri paketleme makinesi üretilen fabrikada çalışmalar koronavirüse rağmen aralıksız sürdürülüyor. 65 ülkeye ihracat yapılan fabrikada, çalışanlar eldiven maske takarken, sosyal mesafeye dikkat ediyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 09:47
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Koronavirüse rağmen fabrikada üretim devam ediyor

Mersin Tarsus 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içinde yer alan fabrikada bakliyat, hububat, kuruyemiş, tohum eleme makinesi üretiliyor ve 65 ülkeye ihracat yapılıyor. Koronavirüs salgını süresince üretime devam eden fabrikanın ihracatı da kesilmedi. Tam kapasite ile çalışılan fabrikada, çalışanlar eldiven maske takarken, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyor.  

400 PERSONELLE ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Fabrika Satış Müdürü Hakan Turaç, 400 personelle üretime devam ettiklerini söyledi. Makineleri 65 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Turaç, "50 yıllık bir firmayız. Tohum, bakliyat, hububat, kuruyemiş eleme makinesi yapıyoruz. 3'üncü fabrikamızı faaliyete geçirdik. 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. 400 personel istihdam ediyoruz. Makinelerimiz gıda üretiminde kullandığı için işlerimize ara vermedik. Yurt dışına uçuşlar yasak olduğu için montaja gidemiyoruz bu dönemde. Yurt içinde valilik izni ile montaja gidebiliyoruz. Salgın başladığından beri önlemlerimizi aldık. Fabrikayı sürekli dezenfekte ediyoruz. Önlem altında üretimimiz devam ediyor" dedi.

Fabrikada elektrik otomasyon bölümünde çalışan işçi, "Fabrikamız koronavirüs salgını döneminde kapanmadı. Üretime devam ediyoruz. Çalıştığımız için mutluyuz. Çalışırken eldiven ve takıyoruz, baretlerimiz kafamızda hep. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sorunsuz bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınHastalıkFabrikaüretimMersin
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