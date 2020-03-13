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Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

13 Mart 2020 Cuma 20:21
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Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca vaka sayısının 5'e çıktığını söyledi. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı kararının alındığını açıkladı. İşte Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan yeni kararlar;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımızın da hastaneye tekrardan başvurmadan bu konuyla ilgili aile bakanlığıyla da görüşüldü. Bunu hayata geçireceğiz." 

-ALO 184'ü korona danışma hattına çevirdik.

-Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak.

-Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Bulundukları yerde bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kapıların ve sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

-Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı. 

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül'ün açıklamalarından satır başları;

-Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelenmiştir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalarından satır başları;

-Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkKoronavirüsBakanAçıklamaFahrettin Koca
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