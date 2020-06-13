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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 778'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; bugün yapılan 41 bin 13 testten 1195'i pozitif çıktı, vefat eden 15 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 778'e yükseldi. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 149 bin 102 oldu.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:35
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Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 778'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 13 test yapılırken 1195 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi, 1242 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, toplam vaka sayısı 175 bin 218, toplam vefat sayısı 4 bin 778, toplam yoğun bakım hasta sayısı 664, toplam entübe hasta sayısı 282, toplam iyileşen kişi sayısı ise 149 bin 102 oldu.

'VİRÜSÜN YAYILIMI HATALI İYİMSERLİKTEN KAYNAKLANIYOR'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca: Oyunu kuralına göre izleyelim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi. 

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ligler, ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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