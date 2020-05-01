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Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 431 testten 2 bin 188'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 84 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 258 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 53 bin 808'e yükseldi.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:40
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Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu
Sağlık Bakını Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 431 testten 2 bin 188'i pozitif çıktı. Bugünkü vefat edenlerin sayısı 84 olurken, 4 bin 922 kişi de iyileşerek tabucu oldu. Tabloda, toplam verilere de yer verildi. Buna göre; toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392, toplam vefat sayısı 3 bin 258, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1480, toplam entübe hasta sayısı 818, toplam iyileşen hasta sayısı ise 53 bin 808 olarak açıklandı. 

'DIŞARIDAKİ HAVA TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR'

Bakan Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 01.05.2020 21:03
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık BakanlığıFahrettin KocaVirüsSalgınHastalıkPandemi
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