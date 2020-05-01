Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 258 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 431 testten 2 bin 188'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 84 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 258 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 53 bin 808'e yükseldi.