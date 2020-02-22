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'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, son dönemde yükselen altın fiyatlarının piyasayı direkt etkilediğini belirterek, "Gerek Çin’de yayılan koronavirüs gerekse de Suriye’deki gelişmeler altının yükselişini tetikliyor" dedi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
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'Koronavirüs' altın fiyatındaki yükselişi tetikliyor

Türkiye’de son yıllarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son bir haftadır yükselmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı 320 TL'yi aşarken çeyrek altının fiyatı ise 528 TL'yi buldu. Ülke genelinde altın piyasasında durgunluk yaşandığını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının yükselişinin uzun zamandan beri yavaş yavaş devam ettiğini ve son dönemde bu yükselişin hızını artırdığını söyledi. Çin’de ortaya çıkan ve 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs ve Suriye’de yaşanan sıcak gelişmelerin altın fiyatlarında yükselişi tetiklediğini kaydeden Başman, "Savaş söylentilerinin ortaya çıkması altının yükselişini hızlandırdı. Ayrıca ülkedeki siyasi gelişmeler de piyasayı etkilemeye devam ediyor. Altın hiçbir zaman yatırımcısına sadakatini kaybetmemiştir. Her zaman yatırımı yapana kazandırmıştır. Yine aynı şekilde devam edeceği kanaatindeyiz" dedi.

'ALTIN ALMAYA KORKUYORLAR'

Kuyumcu Mehmet Özkan (40) ise fiyatların yükselmesinden sonra müşterilerinin altın almak konusunda tereddüt yaşadığını söyledi. Yükselişin devam edebileceğini anlatan Özkan, "Altın fiyatının yükselmesi kimseyi korkutmasın. Çünkü her zaman altın gördüğü fiyatın üstüne çıkar. Altın her zaman yükselecek ve her daim yatırımcısına kazandıracak bir madendir" diye konuştu.

Altının yükselmesin sonra evlenme hayallerinden vazgeçtiğini dile getiren Müjde Balıkçı (20) da yükselişten dolayı kimsenin düğününde altın takamayacağını, kendisinin de düğünlere altın almadan gittiğini belirtti.

Elindeki altınları bozdurmak yerine tutmayı tercih ettiğini ifade eden Anıl Kılıççı (27) ise yarının ne olacağını kestiremediği için temkinli davranmayı tercih ettiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAltınFiyatKuyumcu
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