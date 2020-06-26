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Kop Dağı Tüneli’nin yüzde 58’i tamamlandı

Bayburt- Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelin yüzde 58'i tamamlandı. Her biri 6,5 kilometre uzunluğundaki tünelle birlikte sürücüler, kış aylarında geçit vermeyen Kop Dağı'ndan ulaşım sağlayabilecek.

26 Haziran 2020 Cuma 12:18
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Kop Dağı Tüneli’nin yüzde 58’i tamamlandı

BAYBURT - Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında çift tüplü tünelin 6,9 kilometrelik kısmı tamamlandı. 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı’ndaki tünel tamamlandığında bölgedeki ticaret ile turizmin gelişmesine katkı sağlayacak.

Yapımına 5 yıl önce başlanan ve toplam 700 milyon TL'ye mal olacak çift tüplü tünel, 13 kilometre olacak. Özellikle kış aylarında geçit vermeyen ve araçların yolda kaldığı Kop Dağı'ndan, tünelin tamamlanmasıyla geçiş sağlanacak.

‘BAYBURT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE’

Yüzde 58'i tamamlanan tünelde inceleme yapan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, "Böyle büyük bir projeyi hayata geçirmek için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyor, ülkemiz açısından gurur verici bir proje oldu. Kop Dağı Tüneli, Bayburt için de çok önemli bir projedir. Tünelde yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Tünel sayesinde Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlanacak. Bu güzergah aslında, stratejik bir nokta ve bu yolun en geçilmez noktası da Kop Dağı mevkisidir, tünel sayesinde Kop Dağı'nı geçmek daha kolay olacak" dedi.

'CİDDİ JEOLOJİK PROBLEMLERLE KARŞILAŞTIK'

Çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Yüklenici Firma Koordinatörü Ufuk Mintaş da, "Tünel içinde ciddi jeolojik problemlerle karşılaştık, ancak bu sorunları aşmak ve tüneli seyahate hazır hale getirmek için mücadele ediyoruz. Şu anda 6 bin 900 metre ilerleme sağladık, fiziki olarak yüzde 58 bir gerçekleşme oldu. Tünelimiz çift tüp olmak üzere her tüp 6 bin 500 metredir ve toplamda 13 kilometrelik bir tünelimiz var. Bu tüneli en kısa sürede tamamlamak için ciddi bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayburt Erzurum Karayolu GüzergahıKop Dağı Tüneli
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