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Konya’daki kazada yaralananlardan 34'ü taburcu oldu

Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu

20 Şubat 2022 Pazar 15:38
Konya’daki kazada yaralananlardan 34'ü taburcu oldu

KONYA (DHA)

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 1'i rehber ve 44'ü yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan 6’sı yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralı 41 kişiden 34'ü taburcu oldu, 1'i ağır 7 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34ü taburcu oldu

Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 savcı gözetiminde soruşturma başlattı.  Tedavisi devam eden sürücü Metin Çetintaş ve yedek şoförün soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKaza
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