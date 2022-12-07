Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.964,95
ALTIN
1.062,25
DOLAR
18,65
STERLİN
22,61
EURO
19,53
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında yapım ihalesi düzenlenecek
"Fırtına Vadisi Turizme Kazandırılıyor"...
Nevşehir'de kamu konutu satış ihalesi
Nevşehir'de kamu konutu satış...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yatırımcılara...
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya'da düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu

07 Aralık 2022 Çarşamba 12:21
Konya'da düşen Türk Yıldızları uçağından atlayan pilot taburcu oldu

KONYA'da, kuş çarpmasıyla askeri eğitim alanına düşerken, paraşütle atlayıp sağ kurtulan, Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağının pilotu Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu (39), hastaneden taburcu edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına, dün kalkıştan bir süre sonra, saat 12.30 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki askeri eğitim alanına düştü. Hava Pilot Binbaşı Ahmet Barbaros Civelekoğlu, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Civelekoğlu'nun bu sabah tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu olduğu öğrenildi.

Binbaşı Civelekoğlu'nun, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan birkaç ay önce 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na atandığı ve Türk Yıldızları'nın 2023'teki gösterileri için eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan 3'üncü Ana Jet Üst Komutanlığı'na bağlı kaza kırım ekipleri, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları UçağıPilotKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 41 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 41 metreye ulaştı
OGM’ye 'Kırmızı Yelek' ödülü
OGM’ye 'Kırmızı Yelek' ödülü
SERDAR BİLİCAN’A ÜNLÜ İSİMDEN DEV DESTEK
SERDAR BİLİCAN’A ÜNLÜ İSİMDEN DEV DESTEK
Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
TÜİK: 2021 yılında eğitim ve sağlık harcamaları arttı
TÜİK: 2021 yılında eğitim ve sağlık harcamaları arttı
Meslekten men edilmesi hakkaniyete aykırı bulundu
Meslekten men edilmesi hakkaniyete aykırı bulundu
Eskişehir'deki 'Silindir' operasyonunda 30 gözaltı
Eskişehir'deki 'Silindir' operasyonunda 30 gözaltı
'Nuh'un Gemisi' kalıntılarının olduğu inanılan alanda araştırma başlatıldı
'Nuh'un Gemisi' kalıntılarının olduğu inanılan alanda araştırma başlatıldı
Yılbaşı hindisinin kilosu 100 lira
Yılbaşı hindisinin kilosu 100 lira

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول