Konya'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

KONYA - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen, terör örgütü adına faliyetlerde bulunmuş, örgütten kaçarak Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve yeniden bir eylem faaliyeti içinde olabilecekleri değerlendiren şüpheilleri takibe aldı. Polis, yapılan takip sonucu operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 9'u erkek olmak üzere Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.