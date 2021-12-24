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Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 192 komando, dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab bölgesine gitti.

24 Aralık 2021 Cuma 10:52
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Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ve 'Kurtlar' olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 192 komando, düzenlenen törenle Suriye'nin El-Bab bölgesine uğurlandı.

Törene Reşadiye Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Talat Tabur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu,  AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, asker yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Erdal Özköroğlu askerlerine komando yemini ettirerek kendilerini yalnız bırakmayan Niksar halkına teşekkür etti. Daha sonra kurban kesilerek dua edildi. Törene ördüğü yün çorapları komando personeline hediye etmesiyle gündeme gelen ilçe sakinlerinden Ayşe Çakan da (89) katıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElBaba UğurlandılarDuaKomandolar
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