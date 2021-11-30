Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,812.44
ALTIN
748.80
DOLAR
12.97
STERLİN
17.36
EURO
14.78
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
36 adet tarla ihale usulü ile kiraya veriliyor 
36 adet tarla ihale...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi’nin temeli atıldı

30 Kasım 2021 Salı 12:41
5 Okunma
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi’nin temeli atıldı

ADIYAMAN -  Adıyaman'da, 5 bin 700 metre uzunluğundaki Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi’nin temeli törenle atıldı. İnşaatına başlanan projeyle 187 bin dönüm arazinin suyla buluşması ve kentin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sunması hedefleniyor.


 

E-BERK Makine tarafından yerli üretim olarak yapılan makine Koçali sulama, ileti tüneli açma çalışmaları başladı. Şantiye alanında düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri ile DSİ çalışanları katıldı.


 

AYDIN: 187 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK


 

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın ise "Proje aşaması, ÇED sürecinden sonra yatırım programına alınması, ihale ve tünel açma çalışmaları bir süreç ve kolay olmuyor. Burada sadece tünel açmanın maliyeti söylendi ama bir sulama projesi ihalesi Koçali tek başına 650 milyon liraya ihale edildi. İhale edildiği gün itibariyle fiyatlar çok arttı. Baraj ayrıca ihale edildi. Baraj çok önemli, 187 bin dekar arazi sulanacak. Adıyaman merkezin içme suyu problemini çözecek baraj yıllık 285 milyon lira katma değer sağlayacak. 35 kişiyi proje kapsamında istihdam edeceğiz. Bugüne kadar Adıyaman’da 76 adet projeyi Devlet Su İşleri olarak bitirmişiz. Şehrin bütün ihtiyaçlarını, taleplerini, takip ediyoruz ve hamdolsun ciddi mesafeler aldık" diye konuştu.


 

BALTA: MALİYETİ 390 MİLYON LİRA


 

Törenin açılış konuşmasını yapan DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta, “Bugün Adıyaman ilimiz için büyük önem arz eden ve 18 bin 770 hektar alana sulama suyu yetecek olan Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi tünel delme işine  yaklaşık maliyeti 390 milyon lira olan iş kapsamında Koçali Barajı göl alanı sulama yaklaşım kanalıyla 4 metre çapında 5 bin 570 metre uzunluğunda tünel açma makinesiyle ve klasik yöntemle açılacak bin 490 metre yaklaşım kanalı imalatı yapılacaktır" dedi.


 

Türk mühendisler tarafından yapılan makine ile tünelin açılacağını aktaran Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da "Yaklaşık 1,5 yıldır Adıyaman’dayım geldiğim günden bu yana en çok duyduğum konulardan birtanesi vatandaşlarımızın ‘ne zaman suyumuz gelecek ne zaman barajımız faaliyete girecek’tir. Bana sürekli bunu sordular. Bu yatırımlar kolay değil sabır işi 1990 yıllarda tozlu raflardan devam eden bir iş ama ne mutlu ki Türk mühendislerin icat ettiği makinalar ile oluşturan makinalar ile deleceğiz 5 bin 570 metre tünel açacağız. Ülkemizin ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar geliştiğini gösteriyor bu işler. Biz artık Japonya'nın delme makinalarına ihtiyaç duymuyoruz. Biz artık Avrupa’nın ileri teknolojisine ihtiyaç duymuyoruz. Kendi ihtiyacımızı kendimiz üretiyoruz. Karadeniz’in altında yatan binlerce yüzbinlerce metre küp doğal gazı kendimiz çıkarıyoruz. Suları toprak ile buluşturacak tünelleri kendimiz açıyoruz. Karayollarındaki tünelleri kendimiz açıyoruz ne mutlu ki bugünlere ulaştık. Bundan her Türk vatandaşı gibi hepimizin gurur duyması lazım" ifadelerini kullandı.


 

E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ise şunları söyledi:


 

"Evet bugün burada E-BERK Makinanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak bulunuyorum. Böylesine güzel bir günde anlamlı bir günde benim için gerçekten çok değerli bir gün. Çünkü üretmiş olduğumuz tünel açma makinesi Türkiye'de yine bir Devlet Su İşleri projesinde Koçali sulama, ileti tünelinde kullanılacak. Fabrikamızda tamamen yenilediğimiz yaklaşık 4. 8 metre çapında 500 ton ağırlığında 165 metre uzunluğunda bir makinadan bahsediyorum. Bugün kazıya girdi. Gördüğünüz gibi kazı yapıyor makine Sayın valimizin, başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve kentin ileri gelenlerin katıldığı çok güzel bir etkinlik oldu. Umuyoruz bugün güzel başladık başladığımız gibi çok hızlı bir şekilde projeyi tamamlamak bize nasip olur. Bu makine bu zemine uygun jeoteknik zemine uygun olarak tasarlandı. Zeminde ağırlıklı olarak kum taşı, kireç taşı gibi çeşitli jeoteknik malzemeler var bu malzemelerden dolayı da makinemizin buna dayanıklı olması gerekiyor. Bu makine buna göre tasarlandı. 12 bin parçadan oluşuyor makinamız. 12 ayrı mühendislik dalını içeriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu makinayı biz ürettik dünyada da ülkemizi dünyadaki 8'inci tünel açma makinesi üreticisi yaptık. Bu anlamda çok gururluyuz. ARGE ekibimize bütün fabrikamızdaki ekibimizden, teknisyenlerimizden, çalışanlarımızdan ben herkese teşekkür ediyorum."


 

Yüklenici firma Kormak AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özhelvacı da “Bu projenin bölge için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. En kısa sürede projeyi tamamlayarak bölge halkına armağan etmek istiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koçali Sulama Yaklaşım Kanalı Ve Tünel İnşaat ProjesiTemel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir için gerilim ve tehlike arttı
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir için gerilim ve tehlike arttı
Çöken barajdan 4 bin 500 ton kimyasal atık yayılmış
Çöken barajdan 4 bin 500 ton kimyasal atık yayılmış
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli
PKK'lı teröristlerin Sündüz Yaylası'nda katlettiği 24 kişi için anıt
PKK'lı teröristlerin Sündüz Yaylası'nda katlettiği 24 kişi için anıt
Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı
Tek tip giyinerek motosiklet çalan hırsızlık çetesinin bir üyesi yakalandı
‘Paylaşma Günü’ Türkiye’de ikinci kez kutlanıyor
‘Paylaşma Günü’ Türkiye’de ikinci kez kutlanıyor
Bakan Karaismailoğlu: Ayancık Terminal Köprüsü’nü 80 günde bitirdik
Bakan Karaismailoğlu: Ayancık Terminal Köprüsü’nü 80 günde bitirdik
Döviz bürolarından Danıştay'da yönetmelik iptali için dava
Döviz bürolarından Danıştay'da yönetmelik iptali için dava
Karadeniz’in zorlu coğrafyasında içme suyuna tünel formülü
Karadeniz’in zorlu coğrafyasında içme suyuna tünel formülü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma