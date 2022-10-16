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Kocaeli’nde 45 kilo eroin ele geçirildi

TIR'a gizlenen 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi

16 Ekim 2022 Pazar 17:58
Kocaeli’nde 45 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli (DHA) 

KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu TIR’ın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Birbirine bağlı uyuşturucu paketleri dorsenin tabanından ip çekilerek çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda takibe aldığı TIR’ı durdurdu. 

TIR, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekilerek narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 

Köpeğin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanındaki gizli bölüm açıldı. Birbirine bağlı paketler ip çekilerek dorsenin tabanından çıkarıldı. 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliEroinTIR
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