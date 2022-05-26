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Kızına cinsel saldırıda bulunan babaya yine 30 yıl hapis cezası

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:23
Kızına cinsel saldırıda bulunan babaya yine 30 yıl hapis cezası

MERSİN - Mersin'de kızı Melike T.'ye (30) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 30 yıl hapis cezası Yargıtay’ca bozulan Mustafa T. (56) yeniden hakim karşısına çıktı. Yerel mahkeme, Yargıtay’ın bozma gerekçesine karşın Mustafa T.'yi yine 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma çıkışında açıklama yapan Melike T., hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Mersin'de Mustafa T.'nin kızı Melike T.'ye 2014 ile 2019 yılları arasında defalarca zor ve tehdit kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu, kızının 2015 yılında çocuk dünyaya getirdiği, 2019 yılında Cumhuriyet Savcılığına yapılan ihbarla ortaya çıktı. Tutuklanan Mustafa T. hakkında kızına karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada Melike T., ilk cinsel saldırının 2014 yılında, babasıyla birlikte gittiği Silifke ilçesindeki bir yazlıkta gerçekleştiğini, sonraki süreçte de 'Sana sahip çıkan olmaz. Ortada kalırsın' gibi tehditler ve fiziki baskılar kullanarak saldırılarına devam ettiğini, annesine ve kardeşlerine zarar vereceği endişesiyle yaşadıklarını kimseye anlatmadığını söyledi. Melike T., hamileliği sürecinde kimseye bir şey anlatmadığını, doğumdan bir süre sonra, 'çocuk babamdan' diye itirafta bulunmasıyla olayın ortaya çıktığını ileri sürdü.

BEBEK BABASINDAN

Mustafa T. de savunmasında kızı ile kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini iddia etti. Kızının dünyaya getirdiği bebeğin kendisinden olmadığını, 2 kez birliktelik yaşadığını anlatan Mustafa T., kızı ile çekilmiş samimi fotoğraflarını da delil olarak sundu. Yargılama sırasında bebeğin baba Mustafa T.'den olduğu belirlendi.

YEREL MAHKEME DELİL KABUL ETMEDİ

Sanık Mustafa T., bu fotoğrafların lehinde yorumlanmasını talep etti ancak Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, baba kız ilişkisi dolayısıyla aynı evde yaşadıklarını, mağdurun gebelik sırasında da çekilmiş fotoğraflarda gülümsüyor olmasının cinsel saldırı ve tehdit suçunun olmadığı anlamına gelmeyeceğini, mağdurun sanıkla aynı evde yaşamak zorunda olmasından dolayı bu tür fotoğraf çekimlerine sesini çıkaramıyor olabileceğini vurguladı. Mahkeme heyeti, bir genç kadının öz babasıyla kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına ve fıtrata uygun olmadığını vurgulayarak sanık Mustafa T.'yi zor ve tehdit kullanarak cinsel saldırı suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. İtiraz üzerine dosyanın gönderildiği Adana Bölge İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

YARGITAY'IN BOZMA GEREKÇESİ: REŞİT MAĞDURE İLE İLİŞKİ, SAMİMİ FOTOĞRAFLAR

Bunun üzerine dava dosyası Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bozma isteyen tebliğnamesini de dikkate alarak oy birliğiyle mahkumiyeti bozarak baba Mustafa T.'nin tahliyesine karar verdi. 9. Ceza Dairesi, sanığın reşit mağdure ile ilişkiye girdiğini savunması ve bunu destekler nitelikteki samimi şekilde çekildikleri fotoğrafların dikkate alınması gerektiğine işaret etti. 

YER MAHKEME YARGITAY'IN KARARINA DİRENDİ

Yargıtay'ın 2 Mart 2022 tarihinde oybirliğiyle aldığı karar üzerine tahliye edilen Mustafa T.'nin Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına tekrar başlandı. Bugün görülen duruşmaya sanık Mustafa T., katılmazken kızı Melike T. ve taraf avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın verdiği bozma kararına karşın Mustafa T.'yi yine 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'BABA ÖZ KIZINA BUNLARI YAPMAMALI'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Melike T., "Ben mücadelemin arkasındayım. Bir baba ne olursa olsun öz kızına bunları yapmamalı. Yargıtay’ın kararını kabul etmiyorum. Böyle adalet olmaz. Bana yaptıklarını, doğan çocuğuna yapmayacağının garantisini verebilirler mi? Davamın peşini bırakmıyorum. Benim geleceğimi, hayatımı mahvetti" dedi.

Duruşmayı takip eden Baro Başkanı Gazi Özdemir de davanın takipçisi olacaklarını söyledi. 

DHA

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Kızına Cinsel Saldırıda Bulunan BabaMersin30 Yıl Hapis Cezası
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