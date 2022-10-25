Kızılay'dan Uganda’ya içilebilir su desteği

İSTANBUL - İçme suyuna ulaşılamayan bölgeler için su kuyusu projesini yürüten Kızılay, bölge halkının içilebilir suya ulaşmasını sağlıyor ve su ihtiyacı için günde yarım saatten fazla yol yürümek zorunda kalan Uganda halkına, 15 su kuyusu ve 79 bin yararlanıcıya temiz içme suyu imkanı sağlıyor. Uganda’da babasının su kuyusu açma isteğini yerine getiren Bülent Köse, “Nasıl bir yaraya merhem olduğumuzu anladık. Dünyanın birçok yerine gittim ama umre haricinde hiç bu kadar mutlu olmadım.” İfadelerini kullandı.





Kızılay, Çad, Nijer, Senegal, Somali, Uganda ve Sudan olmak üzere 6 ülkede 251.350 yararlanıcı kapasiteli 46 su kuyusuyla bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Türk Kızılay 2020 yılından bu yana Uganda’da da açmayı sürdürdüğü su kuyularına iki yenisini daha ekleyerek 79.000 yararlanıcı kapasiteli 15 su kuyusuna ulaştı. Uganda’da 5 su kuyusunun daha yapımına başlayan Kızılay, yıl sonuna kadar bu kuyuları da bitirmeyi planlıyor. Uganda’da tamamlanan su kuyularından birine bağış yapan hayırsever İsmail Köse’nin oğlu Bülent Köse de su kuyularını görmek için bölgeyi ziyaret etti.





“ARTIK HASTA OLMAYIZ, ÇOCUKLARIMIZ ÖLMEYECEK”





Babası İsmail Köse'nin isteği ile bir su kuyusu açtırmaya karar verdiklerini anlatan Bülent Köse, “Yaptığımız araştırmalardan sonra bu işi Kızılay ile yapmaya karar verdik. Babam açılışı görmek istiyordu ancak sağlık ve yaş durumu bu uzun seyahate elverişli değildi, babamın bu talebini yerine getirmek de bana düştü. Gelirken Uganda’ya babamın gönlünü yapmak istemiştim, dünyanın birçok yerine gittim ama umre haricinde hiç bu kadar mutlu olmadım, keyif almadım. Medeniyet geldi köyümüze dediler. Artık hayvanlarımızla birlikte o çamurlu suyu içmeyeceğiz, hasta olmayız, çocuklarımız ölmeyecek, çocuklar saatlerce yürüyerek su getirmeye gitmeyecek dediler. Onlar konuştukça bizim aslında nasıl bir yaraya merhem olduğumuzu anladık. Babama çok teşekkür ederim, bunları yaşamama sebep olduğu ve o insanlara bu imkanı sunduğu için. Kızılay’a da çok teşekkür ederim, onlar olmasa 10 kat para da harcasak bu işi yapamazdık.” dedi.





2023’TE 30 YENİ SU KUYUSU HEDEFLENİYOR





Birleşmiş Milletler’in verilerine göre 2.2 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamadığı dünyada, her yıl beş yaşın altındaki 297 bin çocuk ise güvenli olmayan içme suyu nedeniyle ishalli hastalıklardan hayatını kaybediyor.





Toplumsal Dayanıklılık stratejik hedefinden yola çıkarak Türk Kızılay 2023 yılında da temiz içme suyuna kavuşturmak için su kuyuları açmaya devam edecek. Kızılay, 2023’te Tanzanya, Kenya, Nijer, Çad, Uganda, Pakistan ve Afganistan’da 30 su kuyusu projesini hayata geçirerek çocukların ölmesini önlemeye katkı sağlayacak, binlerce ihtiyaç sahibinin daha temiz suya erişimini sağlamış olacak.





SU KUYULARI EN FAYDALI OLACAK ŞEKİLDE TASARLANIYOR





Su kuyularının açılacağı bölgeler, ilgili ülkede bulunan Ulusal Dernek iş birliği ile gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri neticesinde belirleniyor. Ülkelerin özelliklerine göre belirli standartlara bağlı kalınarak belirlenen, insanlara en faydalı olacak şekilde tasarlanan su kuyuları, içilebilir değer aralığı dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışması sonucu derin sondaj şeklinde yapılıyor. En az 6 musluğa sahip ve güneş panelinden elektrik sağlayan su kuyularının, 5 + 5 yıl işletme ve sürdürülebilirlik garantisi bulunuyor. Bununla birlikte açılışı gerçekleştirilen su kuyuları, yıllık olarak periyodik kontrollere tabii tutularak sürdürülebilirliği sağlanıyor.