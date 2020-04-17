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Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı: Hızınızı düşürün

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da sona erdi. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar lastiklerini henüz değiştirmedi. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Melih Himmetoğlu, şartlar nedeniyle lastiklerini değiştiremeyenleri uyararak, "Yumuşak hamurlu bir lastik olduğu için fren mesafesi uzuyor. Lastikleri değiştirme imkanları yoksa hızı yüzde 20, yüzde 30 oranında düşürmelerini öneriyorum" dedi.

17 Nisan 2020 Cuma 09:26
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Kış lastiklerini değiştiremeyenlere uyarı: Hızınızı düşürün

Ticari araçlarda, Aralık'tan itibaren 4 ay boyunca kullanılması zorunlu olan kış lastiğinin süresi, hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle 1 Nisan'da sona erdi. Fakat salgın nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar araçlarını kullanmadıkları için henüz yaz lastiğine geçiş yapmadı. Salgın günlerinde çalışan ve her gün araç kullanmak zorunda olan kişiler ise, soluğu oto lastikçilerde aldı. İzmir'de, bir oto lastik şirketinde satış temsilciliği yapan Zekai Timurkoçan, havalar ısındığında kış lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatarak, aksi durumda araçlarda fazla yakıt tüketimine, lastiklerin erken aşınmasına ve uğultuya sebebiyet verebileceğini söyledi.

FAZLA YAKIT TÜKETİMİ, AŞINMA VE UĞULTU

Kış lastiklerinin değişme döneminde olduklarını anlatan Timurkoçan, "Normalde 1 Nisan'dan itibaren kış lastiklerinin rafa kaldırılması gerekiyor. Değişim yapılmazsa araçlarda az da olsa fazladan yakıt tüketimi, mevcut kış lastiğinin havalar ısındıkça aşınması ve uğultu yapması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlar büyük zararlar değil, fakat dikkatli olmak gerekir. Bu sene lastiklerini değiştirmeye gelenlerin sayısı geçen seneye göre yüzde 50 daha düşük. Fakat bizler gibi çalışmak zorunda olan kişiler de var. Birçok firmanın araçları her gün çalışıyor, onlar lastikleri değiştirmeye geliyorlar. Eğer araç sürekli kullanılıyorsa, havalar ısındıkça bu lastiklerin değişmesi için kalan süre kısalıyor. Hava sıcaklığı ne kadar yükselirse, kış lastikleri o kadar fazla sorun yaratır" dedi.

'MUTLAKA HIZI DÜŞÜRMEMİZ LAZIM'

Şartlar nedeniyle kış lastiklerini değiştiremeyenlere tavsiyelerde bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Melih Himmetoğlu ise, "Çoğunlukla evde kalmamız gerekse de temel ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Çoğumuzun arabasında da hala kış lastiği takılı. Havaların ısınmasıyla kış lastikleri işlevini kaybediyor. Yumuşak hamurlu bir lastik olduğu için fren mesafesi uzuyor. Uzayan fren mesafesinden kendimizi kurtarabilmemiz için, lastikleri değiştirme imkanı yoksa mutlaka hızı düşürmemiz lazım. Kış lastiklerini değiştiremeyen sürücülere hızlarını yüzde 20 ila 30 oranında düşürmelerini öneriyorum. Eğer araçlarının altında kış lastiği takılı ise, hız sınırı 90 km olan yerlerde 70 km hızla, sınırı 50 km olan yerlerde ise 30-35 km hızla gitmeleri gerekir. Bu şekilde uzayan fren mesafesini kendi lehlerine çevirebilirler. Koşullar el verdiğinde, ilk fırsatta yaz lastiklerine geçebilirler" şeklinde konuştu.

'İŞE GİDİP GELMEK ZORUNDAYIM, LASTİKLERİ DEĞİŞTİRDİM'

İşe gidip geldiği için aracının lastiklerini değiştiren Mahmut Taşçı, "İzmir'de kış çok sert geçmediği için 4 mevsim lastik kullanıyorum. Bir şirketin güvenlik departmanında çalışıyorum. O yüzden 7/24 iş gidip gelmek durumundayım. Bu nedenle aracımı her gün kullanıyorum" diye konuştu.

Ticari araç kullanan Gökhan Paker ise, "Şirket aracı kullandığım için mecburen kış lastiği kullanıyorum. Yaz aylarında yaz lastiğine dönüyorum. Kendi aracımın lastiklerini değiştirdim. Sağlık sektöründe çalışıyorum, hastanelerle çalışıyoruz. Koronavirüs nedeniyle hastanelere gitmiyoruz, mecbur kalmadıkça. O yüzden genelde evden çalışıyorum. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştükten sonra kış lastiği görev yapmaya başlıyor. Ben şehir dışına, daha soğuk bölgelere de gittiğim için işime yarıyordu. Fakat şimdi sıcaklıklar 7 derecenin çok üstünde olduğu için lastikler deforme oluyor. Değiştirmek gerekiyor. Dışarı çıkamayanlar bunu gerçekleştiremiyor. Belki lastikçiler evlere hizmet yapabilir. Lastikler ev önlerinde değiştirilebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KışLastikAraç
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