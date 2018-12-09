Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91982
ALTIN
215.631
DOLAR
5.3737
STERLİN
6.7633
EURO
6.1171
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve...
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı...
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

Kırsal bölgelere yerleşin

Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi

Kırsal bölgelere yerleşin

Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi

09 Aralık 2018 Pazar 19:49
101 Okunma
Kırsal bölgelere yerleşin

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, "Yuva kurduğunuzda, çocuk büyüteceğiniz zaman büyük şehirlerde oturmayacak şekilde hayatınızı planlamanızı tavsiye ediyorum. Uygun küçük şehirlerde oturmak ve çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin." dedi.

Kayseri 4. Kişisel Gelişim Zirvesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki "İdame-i Hayat" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ölümlere ve felaketlere yol açan 2. Dünya Savaşı'nın insanlığın hayat tarzında büyük değişimlere yol açtığını söyledi.

Bu dönemden sonra insanların artık diledikleri gibi yaşama krizi içerisine girdiklerini belirten Ortaylı, "İnsanlar tüketim istediler. Avrupa bile kendisini fakir hissetti. ABD'ye özendiler. Bu dönemde büyük göç oldu. Bu süreç Almanya'da 10 sene içerisinde bitti. Fransa'da daha uzun sürdü. İngiltere bile gayri memnun insanların yaşadığı bir memleketti. Buralarda insanlar oturup hiçbir şekilde yaşayamıyorlardı. Göç ediyorlardı." ifadelerini kullandı.

"İnsanoğlu bu aç gözlülükle dünyayı çok tahrip etti"

Ortaylı, yaygınlaşan tüketim anlayışının toplumları bambaşka yerlere götürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tüketimden kendinizi korumanız gerekiyor. Çünkü bu tüketim sizi bambaşka yerlere götürüyor. Yuva kurduğunuzda, çocuk büyüteceğiniz zaman büyük şehirlerde oturmayacak şekilde hayatınızı planlamanızı tavsiye ediyorum. Uygun küçük şehirlerde oturmak ve çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin. Dolayısıyla böyle bir planlama yapmanız lazım. Evleneceğiz, pembe panjurlu evde oturacağız hayalinin dışında kırsal alanda oturacağız, yavrularımız orada büyüyecek gibi bir proje artık romantik, komik bir şey değil, düpedüz hayatın realitesi haline gelmiştir. Çünkü insanoğlu bu aç gözlülükle dünyayı çok tahrip etti."

"Kendi başınıza kalmayı öğreneceksiniz"

Gençlere okulları bittiğinde gezmelerini, dünyayı tanımalarını öneren İlber Ortaylı, şunları kaydetti:

"Bizim milletin çok kötü bir alışkanlığı vardır. İnsan canlısı olmak iyidir fakat 24 saat insanlarla birlikte konuşmak anormal bir olaydır. Kendi başınıza kalmayı öğreneceksiniz. Buna meditasyon derler. İnsanın kendi kendine kalması gibi büyük bir vasıf yok. Bunu bilen milletlerin, böyle bir eğitimi olan toplumların çok geliştiklerini görüyorsunuz. Kukumav kuşu gibi oturup, annenizi, babanızı bile 6 aydan 6 aya görün demiyorum. Bu doğru bir şey değil ama devamlı kabile gibi sabah akşam aynı insanlar, aynı manasız laflarla vakit geçirmek uygar bir davranış biçim değildir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. OrtaylıKırsal Bölgeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Emrah Serbes'in cezası onandı
Yazar Emrah Serbes'in cezası onandı
Diyarbakır'a yeni modern meydan
Diyarbakır'a yeni modern meydan
Dövizle askerlik başvuruları başladı
Dövizle askerlik başvuruları başladı
İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta bugüne kadar 215 bin hesap tespit ettik
İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta bugüne kadar 215 bin hesap tespit ettik
Mehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe
Mehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bir bölüm daha trafiğe açıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bir bölüm daha trafiğe açıldı
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı 
Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ