Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1570
ALTIN
416.685
DOLAR
7.4709
STERLİN
10.3555
EURO
8.9218
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırmızı kategorideki Aksaray’da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulan Aksaray’da, geçen haftaya göre 100 bin kişide 140,89 olan rakam, 173,52'ye yükseldi. Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Baz, ''Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uyması gerekiyor. Mümkün mertebe evlerde kalmamız gerekiyor'' dedi.

16 Mart 2021 Salı 14:26
3 Okunma
Kırmızı kategorideki Aksaray’da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı

AKSARAY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 27- 5 Mart'ta Aksaray'da vaka sayısının yüzde 140,89 olduğu belirtildi. Yeni açıklanan listeye göre, vaka sayısının 100 binde 173,52'ye yükselmesinin ardından polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske denetimlerini artırdı. Aksaray Belediyesi'nce de şehir genelindeki panolara 'Maske, mesafe ve temizlik hayat kurtarır. Hedefimiz mavi' afişleri asıldı. 

Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Baz, herkesi evde kalmaya davet edip, ''Vaka artışlarında Aksaray, kırmızı kategoride baş çeken iller arasında yer alıyor. 15 gün öce yayımlanan listede 140,89 iken bugün 173,52'ye yükseldi. Bu, açıkçası herkesi tedirgin ediyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uyması gerekiyor. Mümkün mertebe evlerde kalmamız gerekiyor. Aksaray’a kırmızı rengi gerçekten yakıştıramıyorum. Biz maviye layık olduğumuzu düşünüyoruz. Şu an da alacağımız küçük tedbirler, bizi ileride çok rahatlatacak. Kısa vadede sıkıntı çekeceğiz; ama kurallara rivayet etmezsek korona belasını başımızdan atmak uzayacaktır. Son dönemde şehrimizde havalar soğuk gitmeye başladı. Bu dönemde vatandaşlarımız evlerinde otursun. Evlerimizde kalırken de kesinlikle misafirliği bırakacağız. Şehir olarak en çok misafiri seviyoruz. Belli bir süre misafir kabul etmeyeceğiz. Evlerimizi de günlük mutlaka havalandırmayı ihmal etmeyelim" diye konuştu. 

Kapalı Çarşı esnafından İbrahim Ircı (65) ise ''Devletimizden Allah razı olsun. Bugün ikinci aşımı oldum. Hiçbir yan etkisini görmedim. Bu aşı benim için koruyucu olacak. Devletimiz aşı konusunda vatandaşlarımız için elinden geleni yapıyor. Aksaray’da vaka sayılarının artması bizleri üzüyor. Kırmızı listede olmak şehrimize yakışmıyor. Halkımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha çok dikkat etmesi lazım. Ev gezmeleri konusunda daha duyarlı ve sabırlı olmalarını istiyorum” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KategoriAksarayEczacılarEvde Kalın çağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'
Prof. Dr. Şener: 'Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde'
Gelibolu'dan getirilen kutsal emanetler Eskişehir'de
Gelibolu'dan getirilen kutsal emanetler Eskişehir'de
Trakya'daki vaka sayıları yükseldi
Trakya'daki vaka sayıları yükseldi
Osmaniye'de miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklere yasak
Osmaniye'de miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklere yasak
Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdüreceğiz'
'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdüreceğiz'
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz
Bakan Varank: Sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz
Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma