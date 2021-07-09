Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1378.28
ALTIN
504.00
DOLAR
8.6612
STERLİN
12.0054
EURO
10.2933
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Alacak
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Programlara...
Hatay Kırıkhan'da hastane binası ihaleyle satılacak
Hatay Kırıkhan'da hastane binası...
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, törenle karşılandı

09 Temmuz 2021 Cuma 12:56
18 Okunma
Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, törenle karşılandı

EDİRNE - Edirne'de, bu yıl 660’ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 3 altın kemeri bulunan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in karşılandığı törenle başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın da katıldığı törende Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyeleri, Kara Emin ve Adalı Halil gibi önemli pehlivanların kabirlerinin bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na çiçek bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncısı, 3 altın kemerli Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in Talatpaşa Caddesi’nde karşılanmasıyla başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın da katıldığı törende davullu zurnalı Kırkpınar korteji, belediye önünden hareket ederek, caddeden Orduevi'ne geldi. Seyfettin Selim, Orduevi önünde kurulan platformda karşılandı.

BAŞKAN GÜRKAN: KIRKPINAR’IMIZ HAYIRLI OLSUN

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin Sarayiçi’nde Dualı Çayır'da başladığını belirterek, "Türkiye’nin dört bir yanından bizi izleyen değerli hemşehrilerimiz, büyük Türk milletinin değerli evlatları; Türk’ün ata sporu, yağlı güreşin başkenti Edirne’ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. 660 yıldır devam eden bu efsane, bitmeyen güreşin devam eden efsanesi, bugün Allah’ın izniyle Dualı Çayır'da, Sarayiçi’nde tekrar başlıyor. 660 yıldır olduğu gibi Kırkpınar’ımızın ağasını, 3 altın kemerli ağasını Seyfettin Selim’i karşılıyoruz. Hoş geldiniz, diyoruz. Kırkpınar’ımız hayırlı olsun" dedi. 

PEHLİVANLAR MEZARLIĞI'NA ZİYARET

Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej, Edirne Belediyesi önünde, Vali Canalp'i karşıladı. Kortejdekiler, daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Belediye Bandosu eşliğinde, sözü ve bestesi Beyazıt Sansı'ya ait 'Kırkpınar Marşı' seslendirildi. Vali Canalp, Başkan Gürkan ve protokol üyeleri, Kara Emin ve Adalı Halil gibi önemli pehlivanların kabirlerinin bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na çiçek bırakıp, dua etti. 

'PEHLİVANLAR HEYKELİ' AÇILDI

Kırkpınar açılış etkinlikleri kapsamında, Edirne’nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde de ‘Pehlivanlar Heykeli’nin açılışı gerçekleştirildi. Edirneli heykeltıraş Tankut Öktem tarafından 1973 yılında yapılan heykelin açılışında konuşan Başkan Gürkan, uzun süredir caddede Kırkpınar’a dair simge olmadığını belirtip, bu eksikliğin giderildiğini kaydetti. Kırkpınar’ın anısını yaşatmak istediklerini belirten Gürkan ve protokol, heykelin açılış kurdelesini kesti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırkpınar3 Altın Kemerli Ağası SelimTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz
Suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar
Suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar
Almanya Federal Cumhuriyeti'nden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na devlet nişanı
Almanya Federal Cumhuriyeti'nden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na devlet nişanı
Çevrecilerden, Menderes için 'tehlike kapıda' uyarısı
Çevrecilerden, Menderes için 'tehlike kapıda' uyarısı
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
TBMM'de komisyonda 'İBB'nin kayıp atları' tartışması
Türkiye, nüfus büyüklüğünde 19’uncu sırada yer aldı
Türkiye, nüfus büyüklüğünde 19’uncu sırada yer aldı
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü
Foça'daki yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü
​​​​​​​Dışişleri Bakanlığı'ndan, AP'nin Türkiye kararına tepki
​​​​​​​Dışişleri Bakanlığı'ndan, AP'nin Türkiye kararına tepki
Muğla aşılamada ilk sırada yer aldı, Bodrum turistle doldu
Muğla aşılamada ilk sırada yer aldı, Bodrum turistle doldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma