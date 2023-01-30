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Kırklareli'nde kar yağışının ardından bazı dereler yeniden gür akmaya başladı

Kırklareli'nde yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına gelen bazı derelerdeki su miktarı, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından arttı.

30 Ocak 2023 Pazartesi 10:55
Kırklareli'nde kar yağışının ardından bazı dereler yeniden gür akmaya başladı

KIRKLARELİ - Hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde olduğu için yeteri kadar yağış alamayan bölgedeki birçok barajın su seviyesi azalırken, bazı dereler de kuruma noktasına geldi.

Kar yağışı sonrası bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'ndan eriyen kar, derelerdeki su miktarını artırdı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, kar yağışının tüm vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Geçen yıl ocak ayında bölgede yaklaşık 20 santimetre kar bulunduğunu ifade eden Aksoy, bu yıl kentin yüksek kesimlerinin sadece beyaz örtüyle kaplandığını ifade etti.

Aksoy, kar yağışının özellikle tarım alanlarına çok iyi geleceğini vurguladı.

Dereköy'de yaşayan Zeki Kaptan da karın bereket getirdiğini vurgulayarak, "Kar görmek özlemdi bizim için. Derelerimize yağmurla, karla birlikte neşe geldi. Kar ile derelerden su sesi gelmeye başladı. Suyun şarıltısını yeniden derelerden duyuyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliKar Yağışı
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