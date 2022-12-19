Kırklareli'de yılbaşından beri 1239 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ'de, polisin yılbaşından bu yana yaptığı uygulamalarda 1239 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yapan 15 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yıl içinde kent genelinde yapılan uygulamalarda, yurda yasa dışı girdiği belirlenen 1239 göçmeni yakaladı. Göçmenlere yardım ettikleri ve organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 117'si Türk ve aralarında Suriye, Afganistan ve Filistin uyrukluların olduğu 128 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 25 ekip ve 95 kişilik personelle gerçekleştirilen 'düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması'nda; 2 sabit bölge, 4 terminal, 22 metruk bina, 24 umuma açık yerin de olduğu uygulamada 523 araç kontrol edildi, 930 kişi sorgulandı ve 12 bin 939 lira ceza uygulandı.