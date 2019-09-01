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Kırklareli'de çiftlikte yangın çıktı

Kırklareli'de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte yangın çıktı

Kırklareli'de çiftlikte yangın çıktı

Kırklareli'de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte yangın çıktı

01 Eylül 2019 Pazar 12:19
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Kırklareli'de çiftlikte yangın çıktı

KIRKLARELİ (DHA) 

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın bulunduğu belirtilen çiftlikte, samanların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın olduğu belirtilen çiftlikte, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Samanların tutuşmasıyla çıkan yangında alevler, kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Lüleburgaz Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yanan samanlara müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çiftlikte bulunan hayvanlar ise işletme çalışanları tarafından kamyonlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırılmaya başlanıldı. Yangında ölen hayvan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. 

Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliçiftlikYangın
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