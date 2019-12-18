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'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Operasyonda, 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Operasyonda, 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:54
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'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

ANKARA -  İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Bitlis ve Siirt'te, 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. 


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca, 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bahse konu operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personel, 232 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıran-8OperasyonTerörTeröristPKKBitlisSiirtIçişleri Bakanlığı
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