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'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu

04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:14
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte dün akşam başlayan dönüş yoğunluğu, Ramazan Bayramı'nın son gününde de devam etti. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren trafiğe neden oldu. Kırıkkale-Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kilit KavşakDönüş Yoğunluğu
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