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Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi

Kilis'te, artan koronavirüs vakaları nedeniyle valilik tarafından maske takma zorunluluğu getirildi.

14 Temmuz 2020 Salı 10:17
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Kilis'te maske takma zorunluluğu getirildi

KİLİS - Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs vakalarının artış görmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Açıklamada, "14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar il genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, yapılacak kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara idari para cezası verilmesine karar verildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kiliste Maske Takma Zorunluluğu GetirildiKilis ValiliğiVaka SayısıArtışKoronavirüs
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