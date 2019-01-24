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Kılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun katillerinin hala yakalanmadığını belirterek, "Siz onun katillerini bulmuyorsunuz; ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun katillerinin hala yakalanmadığını belirterek, "Siz onun katillerini bulmuyorsunuz; ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz" dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:14
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Kılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuz

ANKARA - Gazeteci- yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 26'ncı yıl dönümünde, Ankara'daki evinin önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun katillerinin hala yakalanmadığını belirterek, "Siz onun katillerini bulmuyorsunuz; ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz" dedi.

Karlı Sokak'taki evinin önünde, 24 Ocak 1993'te otomobiline konulan bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, düzenlenen törenle anıldı. Ölümünün 26'ncı yıl dönümünde, evinin önünde düzenlenen anma törenine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ile Parti Meclisi (PM) üyeleri, Mumcu ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılıçdaroğlu ve törene katılanlar, Mumcu'nun evinin önündeki anıta kırmızı karanfil bıraktı.

Anma töreninde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dönemin yetkilileri söz vermişlerdi; 'Katilleri yakalayacağız, onları yargılayacağız ve adalete teslim edeceğiz' diye. Tam 26 yıl geçti. Katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede kalemini eğmeyen, kalemini dik tutan, onurlu ve korkuya ve baskıya boyun eğmeyen Uğur Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi ve bu katillerin bulunması gerekirdi; ama bu yapılmadı. Siyasal iktidarlar görevlerini yerine getirmediler. Üzgünüz ve üzüntülüyüz" dedi.

'KATİLLERİ BULMUYORSUNUZ'

Uğur Mumcu'nun, bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir basın mensubu olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

"Eğer siz bu devleti adaletle yönetecekseniz o istihbarat örgütlerini katillerin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Kalemini eğmeyen, bükmeyen insanların katilerinin yakalanması için seferber edilmeliydi. Bir siyasal partinin belediye başkan adayının şu veya bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biz, nasıl bir devlette yaşıyoruz biz? Bir istihbarat devleti mi burası? Bir aile şirketi mi yönetiyoruz biz? Siz onun katillerini bulmuyorsunuz; ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz. Bugün bunu söylemek zorundayım. Bugün İsmail Cem ve Gaffar Okan'ın da ölüm yıl dönümleri. Onları da saygı ve rahmetle anıyoruz. Hablemitoğlu'nun da hala katilleri bulunmadı. Neden bulunmuyor bunların katilleri? Bizlerin telefonları saat saat izlenirken, bu katiller neden ellerini kollarını sallayarak Türkiye'de geziyorlar? Ben bunları söylemek zorundayım. Ben bunları söylemezsem ülkeme ve vatandaşıma karşı görevimi yerine getirmemiş olurum. Benim bu ülkeye karşı sorumluluğum var. Bu ülke adaletle barışla demokrasiyle yönetilmeli.'' 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluUğur Mumcuölüm Yıldönümü
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