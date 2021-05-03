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Ketenlik Deresi'nde kirlilik

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kirlilik nedeniyle siyah akmaya başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:11
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Ketenlik Deresi'nde kirlilik

BALIKESİR - Manyas ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi’nde piknik yapmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ketenlik Deresi, siyaha büründü. Oluşan kirlilik nedeniyle mahalleli tepki gösterdi. Mahalleli, dere boyundaki bir besi çiftliğinde, hayvan gübrelerinin suya boşaltıldığı, ahırların temizliğinde kullanılan deterjan atıklarının da yine dereye salındığı iddia edildi.

Mahallede oturan vatandaşlardan Murat Erdem, 2 yıldır bu görüntülere şahitlik ettiklerini belirterek, “Yakınlardaki büyükbaş hayvan çiftlikleri, buraya gübre ve dam temizliğinde kullandıkları kimyasal atıkları salıyorlar. Bu davranışlar doğaya zarar veriyor. Mahalle sakinleri olarak mustaribiz, burada pek çok aile piknik yapıyor. Yörenin en lezzetli balıkları buradan çıkarken, kirlilik yüzünden balık çıkmıyor. İnsanlar da eskiden derede yüzerdi fakat şimdi kirlilikten yüzemiyor” dedi.

Kemal Ay ise daha önce yapılan ihbar üzerine Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan ve İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden ekiplerin geldiğini ve dereye atık salan işletmeye ceza yazıldığını belirterek, “Ancak bu yıl da hayvan dışkıları ve temizlikte kullanılan kimyasallar dereye salınmaya devam ediliyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ketenlik DeresiKirlilikBalıkesir
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