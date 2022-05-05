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Keşan’da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı

05 Mayıs 2022 Perşembe 16:42
Keşan’da 1'inci Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla belediye tarafından düzenlenen 1'inci  Hıdırellez ve Dallık Şenliği başladı.

Hıdırellez ve Dallık Şenliği kapsamında Keşan Kent Müzesi önünde kortej oluşturuldu. Kortej yürüyüşüne Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Kortej, Keşan Belediye Bandosu ve Keşan Belediyesi Sanat Merkezi Halk Dansları Topluluğu’nun dans gösterileri eşliğinde şenliğin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki eski köy garajına yürüdü. Buradaki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

'İLK DEFA BU ETKİNLİKLERİ SİZLER İÇİN HAZIRLADIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğu, ilçede ilkleri yaşatmaya ve bu ilkleri en güzel birliktelikle yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Baharın müjdecisi Hıdrellez için Keşan’da ilk kez bir şenlik düzenledik. Edirne’de kakava şenliklerinin bir düzen içerisinde olduğunu görürüz. Ama Hıdrellez ve dallık şeklinde hiçbir organizasyon bugüne kadar olmadığını görünce iş başa düştü. Dedik ki, geleneklerimizi yaşatalım, ecdadımızın geleneklerini, göreneklerini, adetlerini yaşatalım. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkı ve destekleriyle bölgemizde ilk defa bu etkinlikleri sizler için hazırladık. Baharın gelişiyle birlikte Hıdrellez ve dallık şenliklerimizle birlikte dostluğu, kardeşliği, doğa sevgisini bizlere ve çocuklarımıza hatırlatan 3 günlük dolu dolu bir program hazırladık" dedi.

'DOĞANIN UYANIŞINI, BAHARIN GELİŞİNİ SİMGELER'

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Hıdrellez’in Orta Asya’dan, Balkanlara kadar kutlanan bir Türk geleneği olduğunu ifade ederek, "Doğanın uyanışını, baharın gelişini simgeler. Hz. Hızır ve İlyas peygamberlerimizin bu akşam bir gül fidanının altında buluştuğuna inanılır. İnşallah bu günün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

‘BUNUN EN COŞKULU KUTLANDIĞI YER TRAKYA’DIR’

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise farklı medeniyet, kültür ve milletlerin baharın gelişini kutladığını dile getirerek, "Edirne Valiliği’nin 2016 yılında yapmış olduğu bir başvuru neticesinde 2017 yılından beridir Hıdırellez’i, Kakava'yı ‘insanlığın somut olmayan kültürel mirası’ olarak tescillemiş durumdayız. Hıdrellez demek sadece Keşan, sadece Edirne, Trakya ya da Türkiye demek değil Hıdrellez demek artık bütün insanlığın kültürel mirasının bir parçası demek. Dolayısıyla da bunun en coşkulu kutlandığı yer Trakya’dır, Edirne’dir ve bugün de Keşan’dır" ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından protokol tarafından Hıdırellez ateş yakıldı. Daha sonra ise halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Etkinlikte, protokol tarafından katılımcılara pilav ikram edildi. Etkinlik, yerel müzik gruplarının konserleriyle sürdü. Etkinlikler kapsamında bu akşam klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve pop müzik şarkıcısı Yolca Lodi konser verecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez Ve Dallık ŞenliğiKeşan
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