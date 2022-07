Kemer, bayramda nüfusunun 4 katını ağırladı

ANTALYA - Antalya'nın yaklaşık 45 bin nüfuslu Kemer ilçesi, Kurban Bayramı'nda neredeyse nüfusunun yaklaşık 4 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı. Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı turizmci Volkan Yorulmaz, "Yaklaşık 150 bin Kemer'de konaklayan ve beraberinde günübirlikçilerle beraber 170 bin civarında insan ağırlıyoruz. Bu da çok sevindirici tabii. Zor geçen birkaç yılın üzerine nefes oldu diyebiliriz" dedi.



Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olduğu temmuz ayında otellerde yer bulmak imkansız hale geldi. Kentin önemli turizm destinasyonlarından olan 45 bin nüfuslu Kemer ilçesinde ise rakamlar neredeyse nüfusun 4 katını buldu. Yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu Kemer'de günlük olarak 150 bin kişi ağırlanırken, ilçeyi günübirlik olarak ziyaret edenlerin sayısı ise 20 bin civarında oldu.



'TURİZMCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ'



KETAV Başkanı turizmci Volkan Yorulmaz, temmuz ayı itibarıyla turizmcinin yüzünün güldüğünü belirtti. Yorulmaz, "Zor bir sezona başladık. Hem pandeminin devam edişi hem Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan tatsız durumlar, bu tabii turizmi direkt etkiledi ister istemez. Nisan ve mayıs aylarının biraz zorlu geçmesine rağmen haziran itibarıyla tüm pazarların da hareketlenmesiyle turizm istenilen randımana geldi diyebiliriz. Temmuz ayı ve bayramla birlikte de en pik dönemini yaşıyoruz. Şu anda Kemer'de tahmin ediyorum oda yok denecek kadar doluluklar yüksek. Turizmcinin yüzü bu anlamda güldü" dedi.



'ZOR GEÇEN BİRKAÇ YILIN ÜZERİNE NEFES OLDU'



Temmuz ayı itibarıyla başlayan yüksek sezonda 2019 rakamlarını yakaladıklarını vurgulayan Volkan Yorulmaz, gelecek aylarda da Türk turizminin bu şekilde devam edeceğini öngördüğünü aktardı. Yorulmaz, "Devamına dönecek olursak ağustos verileri de şu anda çok iyi gidiyor. Eylül ayının da en güzel aylardan olduğunu varsayarsak Kemer ve Antalya için eylül ayından da çok büyük bir problem yok. Ekim ayı belki bizi biraz zorlayabilir, okulların açılmış olması ve sezonun sonu olması itibarıyla ama benim ümidim Avrupa'nın iyi olması itibarıyla ekim ayının da iyi geçeceği yönünde. Dolayısıyla yüksek sezonda 2019 rakamlarını yakaladık, mayıs ve haziranın 15'ine kadar olan bölümü çıkarırsak. Yaklaşık 150 bin Kemer'de konaklayan ve beraberinde günübirlikçilerle beraber 170 bin civarında insan ağırlıyoruz. Bu da çok sevindirici tabii. Zor geçen birkaç yılın üzerine nefes oldu diyebiliriz" diye konuştu.



'İÇ PAZARI YOK SAYARAK TURİZM YAPMAK DOĞRU DEĞİL'



KETAV Başkanı Yorulmaz, iç pazarın da önemine değinerek yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"İç pazar her zaman çok önemli. Bunu hep telaffuz etmeye çalışıyoruz. Çünkü hep varlar. Bir şekilde buradalar Türkiye'de yaşayan misafirlerimiz. Dolayısıyla tabii bayram özelinde değil bunu her zaman görmek gerekiyor. Bayramla beraber bu tabii ki pik yaptı. Ama dediğim gibi her zaman iç pazar misafiri lazım ve onları yok sayarak turizm yapmak çok doğru bir strateji değil."