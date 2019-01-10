Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91500
ALTIN
225.948
DOLAR
5.4443
STERLİN
6.9472
EURO
6.2738
Mermer fabrikasında patlama
Son Dakika
Mermer fabrikasında patlama
Çatıdan düşen liseli Emine, öldü
Çatıdan düşen liseli Emine, öldü
Fatih'te Japon kadın otel odasında ölü bulundu
Fatih'te Japon kadın otel odasında...
Fenerbahçe'ye baklavalı moral
Fenerbahçe'ye baklavalı moral
Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı
Beşiktaş'ta motosikletli kurye kaza yaptı

Kebapçıdaki kavgada Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası 

İzmir Çeşme'de kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. Mahkeme, 5 yıl denetime tabi tutulacak olan Terim'in suçu, 'haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında' işlediğini bildirdi. 

Kebapçıdaki kavgada Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası 

İzmir Çeşme'de kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası verildi. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. Mahkeme, 5 yıl denetime tabi tutulacak olan Terim'in suçu, 'haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında' işlediğini bildirdi. 

10 Ocak 2019 Perşembe 17:47
0 Okunma
Kebapçıdaki kavgada Fatih Terim'e 3 bin TL para cezası 

Fatih Terim hakkında geçtiğimiz yıl İzmir Çeşme'de Selahattin Aydoğdu ile yaptığı kavganın ardından 'basit yaralama' suçundan Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklardan Emin Önal ve Fatih Terim'in avukatları ile müşteki Selahattin Aydoğdu ve müşteki Petek Zeynep Çetin'in avukatları katıldı.   

BODRUM'DAN GELDİ DARP ETTİ

Duruşmada söz alan Fatih Terim'in avukatı, "Fatih Terim'in damadının kardeşi ile Selahattin Aydoğdu arasında tartışma yaşanması üzerine, Terim, daha önceden tanıdığı Aydoğdu'yu telefonla aramıştır. Telefonun hoparlöründen konuştuğu sırada Aydoğdu, Terim'in ölmüş anasına küfretmiştir. Bunun üzerine Terim, Bodrum'dan Çeşme'ye gelerek, Selahattin Aydoğdu'yu darp etmiştir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz" dedi.  

VURMAYA ÇALIŞTI VURAMADI 

Selahattin Aydoğdu'nun avukatı ise "Fatih Terim'in, Aydoğdu'ya vurmaya çalıştığını ancak vuramadığını ve olay yerinden uzaklaştığını ilk celse beyan etmiştik. Bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur. Bizim şikayetimiz iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarına ilişkindir. Bu nedenle tahkikat genişletilsin. Küfür iddialarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.  

120 GÜN PARA CEZASI 

Mahkeme davayı sonlandırarak, Fatih Terim'e 'kasten yaralama' suçundan 120 gün adli para cezası verdi. İlk haksız hareketin Selahattin Aydoğdu tarafından gerçekleştirildiğini , 'Terim'in haksız eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediğini' bildiren mahkeme, cezayı 90 gün adli para cezasına indirdi. Ardından da cezanın etkisini göz önüne alarak, 6'da 1 indirim yaptı. Ceza 75 gün adli para cezasına düştü.

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme Terim'in günlüğü 40 TL'den 3 bin TL olarak bildirilen adli para cezasını, 'iyi hal ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu' gerekçeleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutulacak olan Fatih Terim, 'sosyal ve şahsi durumları gözetilerek' her hangi bir yükümlülüğe tabi tutulmadı. 

MAL SAHİBİNE DE TEHDİT CEZASI 

Mahkeme, Petek Zeynep Çetin'e yönelik hakaret suçunu işlediği öne sürülen Fatih Terim'in kızının işlettiği restoranın mal sahibi Emin Önal'ı bu suçtan beraat ettirdi. 'Basit tehdit' suçundan ise 18 gün adli para cezasına çarptırdı. Emin Önal günlüğü 40 TL'den 720 TL para cezası ödeyecek.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mermer fabrikasında patlama
Mermer fabrikasında patlama
TIR, arıza yapan yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
TIR, arıza yapan yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Türk öğrencilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi
Türk öğrencilerin cenazeleri İstanbul'a getirildi
Ünlü bestekar sahneden inerken Erdoğan devreye girdi
Ünlü bestekar sahneden inerken Erdoğan devreye girdi
Panasonic’ten Hayata Değer Katan Enerji Verimliliği Projesi
Panasonic’ten Hayata Değer Katan Enerji Verimliliği Projesi
Hevsel Bahçeleri'ndeki hayvan türlerine sel darbesi
Hevsel Bahçeleri'ndeki hayvan türlerine sel darbesi
Siverek'te buzlanan yolda zincirleme kaza
Siverek'te buzlanan yolda zincirleme kaza
TEM'de deterjan yüklü tanker devrildi
TEM'de deterjan yüklü tanker devrildi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ