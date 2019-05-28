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Kâbe örtüleri ve mukaddes emanetler Yalova’da sergileniyor

Yalova Kent Müzesi’nde 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı.

Kâbe örtüleri ve mukaddes emanetler Yalova’da sergileniyor

Yalova Kent Müzesi’nde 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler Sergisi' açıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 15:46
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Kâbe örtüleri ve mukaddes emanetler Yalova’da sergileniyor

YALOVA - Dört bin yıllık medeniyet tarihinin kültürel değerlerini Türk İslam Sanatları ve mücevherlerle yeniden yorumlama vizyonunu sahiplenen, Kiswah Kültür Sanat ve Mücevherat firmasının kurucusu Bekir Kantarcı’nın uzun yıllar içerisinde toplamış olduğu özel koleksiyonu, Yalova halkının ziyaretine sunuldu. Yalova Valisi Muammer Erol’un destekleriyle açılışı yapılan 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler Sergisi' Yalova Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Aslen Yalovalı olan iş insanı ve koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın 25 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği nadide parçalardan oluşan koleksiyonunda, farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ile eski hac yolculuklarından pek çok hatıra yer alıyor. Osmanlı’da her yıl Kâbe örtüsünün gönderilme seramonisi olan Surre alaylarının da konu edildiği sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine’ye gönderilen hediyeler, Surre Alayı sandıkları ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi birçok değerli parça da bulunuyor.

KABE VE ÖRTÜSÜNÜN TARİHİ

1900’lü yılların başında Mekke’den dönüşte Surre Alayları ile getirilen koku gulabtan zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, ayrıca Mescid-i Nebevî’de Hz. Muhammed'in kabrinde bulunan, Suudilerin Medine’ye girmesi sırasında zarar görmemesi adına Fahrettin Paşa tarafından İstanbul’a getirilen mukaddes emanetlerin Kiswah Kültür Sanat ve Mücevherat firması tarafından üretilen replikaları da sergileniyor. Koleksiyonunu Yalova halkı ile buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kantarcı sergi ile ilgili, “28 yılı aşkın süredir toplamış olduğumuz Kâbe örtüleri ve Kâbe’den hatıralar konulu eserleri ve koleksiyon ürünlerini Yalova’da ilk defa halkımızın ziyaretine açıyoruz. Bu sebepten son derece mutluyum. Bir Yalovalı olarak ilk sergiyi Yalova’da açmaktan mutluyuz. Burada Kâbe tarihini ve Kâbe örtüsünün tarihini kısaca özetledik. 45 parçaya yakın orijinal Kâbe örtüsü koleksiyonu burada sergileniyor. Dönem dönem farklı özellikleri, dokuma teknikleri ile Kâbe örtü tarihini çok özet tarihi bilgilerle ziyaretçilere anlatmaya gayret ettik. Türkiye’de ilk defa açıldı. Uzun yıllardır çalışmalarını sürdürüyorduk. Kabe örtüleri özetle 200-250 senesine dayanıyor bendeki koleksiyon. Bunların içerisinde İstanbul Hereke’de üretilmiş olan Kâbe örtülerinden var. Bunları tabi özel koleksiyonerlerden, zaman içerisinde biriktirmiş insanlardan temin etik ve en önemlisi de hem geçmiş hem de son 50 yılını ihtiva etmesi. Son 50 yıla ait Kâbe örtüsü bulmak da zor. Son 50 yılda ciddi değişikler yaşanmış. Kırmızı, yeşil ve değişik türde Kâbe örtüleri üretilmiş. Bunları tek bir mekanda toplamak çok güzel oldu” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 28.05.2019 09:07
Anahtar Kelimeler:
Yalova Kent MüzesiKâbe örtüleriMukaddes EmanetlerYalova
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