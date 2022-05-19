Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,61
ALTIN
941,65
DOLAR
15,87
STERLİN
19,93
EURO
16,83
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kazada yaşamını yitiren Astsubay Çavuş Ekinci, toprağa verildi

Habere ulaşmak için tıklayınız...

19 Mayıs 2022 Perşembe 17:19
Kazada yaşamını yitiren Astsubay Çavuş Ekinci, toprağa verildi

MERSİN (DHA)

Bursa'da, otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Astsubay Çavuş Ekinci, toprağa verildi

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp, demir yığınına dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren Astsubay Çavuş Ekinci, toprağa verildi

Yakınları tarafından alınan Emre Ekinci'nin cenazesi Mersin'e getirildi. Ekinci için Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Selma Ekinci, baba Ahmet Ekinci ile kardeşi Mustafa Ekinci'nin yanı sıra askeri erkan katıldı. Törende Ekinci'nin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Astsubay Emre Ekinci'nin cenazesi İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit AstsubayŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
‘Orman sınıfı' ile doğada eğitim
‘Orman sınıfı' ile doğada eğitim
TÜRK DEVLETLERİ MEDYA ZİRVESİ
TÜRK DEVLETLERİ MEDYA ZİRVESİ
Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 362 kişi öldü
Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 362 kişi öldü
Akdeniz'de müsilaj raporu: Antalya sahilleri ve iç sular temiz
Akdeniz'de müsilaj raporu: Antalya sahilleri ve iç sular temiz
Evinde ürettiği elektriğin yüzde 70’ini satıyor
Evinde ürettiği elektriğin yüzde 70’ini satıyor
Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır
Bakan Kirişci: Kırsal, çağdaşlaşmanın olmazsa olmazıdır
Bakan Yanık: Gerçek çözüm önerilerine ciddi ve samimi gayretlerle ulaşabiliriz
Bakan Yanık: Gerçek çözüm önerilerine ciddi ve samimi gayretlerle ulaşabiliriz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi