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Kayseri’de domates fidesi kuyruğu

09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:50
Kayseri’de domates fidesi kuyruğu

KAYSERİ'nin merkez Kocasinan Belediyesi, organik domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Uzun kuyrukların oluştuğu dağıtımda halka 500 bin adet domates fidesi verildi. 

Belediyenin hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı’nda, Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Merkez Parkı olmak üzere 3 farklı noktada, organik domates fidesi almak isteyenler sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. 500 bin adet domates fidesi dağıtan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmelerini diledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğini, geçen yıl pandemi nedeniyle dağıtamadık. Bu sene yeniden başlamış olan dağıtım etkinliğine vatandaşlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri’de yöresel adıyla ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriDomates Fidesi
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