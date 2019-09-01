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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

01 Eylül 2019 Pazar 12:18
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA)

Kayseri'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Kayseri polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D.D., R.A., O.G., E.S., M.C.,T.K., S.K., D.Y., O.S., U.S., Ö.Ö. ve V.K.D. uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 0.60 gram skunk, 1,9 gram metamfetamin, 7,9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden, 11'i 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bir kişi ise adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriUyuşturucu Operasyonu
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