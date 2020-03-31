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Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi

Umre dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesindeki yurtta gözlem altına alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlanırken, 60'ının gözlem süresi uzatıldı.

31 Mart 2020 Salı 14:57
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Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi

KAYSERİ - Geçen 16 Mart'ta umreden dönenlerden 252'si, koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas'ta Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci dün dolan 252 kişiden 60'ı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek gözlem süreleri uzatıldı. Kalan 192 kişinin ise son yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün tahliyelerine başlandı. Umreden dönen vatandaşlar, valizleriyle yurttan çıkarak otobüslere bindi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde otobüslere binen vatandaşlar, evlerine gönderildi. Tahliyenin gün boyu devam edeceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriUmreden Dönenler Tahliye Ediliyor
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