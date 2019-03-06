Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104218
ALTIN
223.557
DOLAR
5.3842
STERLİN
7.0715
EURO
6.0832
Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu:...
Damla sakızının fiyatı el yakıyor
Damla sakızının fiyatı el yakıyor
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu: 1 gözaltı 
Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu: 1...
BİST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 5.38 lirada
BİST100 yüzde 0.28 artışla başladı,...
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 20 yaralı
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı:...
Flaş Haber
Gaziosmanpaşa'da patlama
Kapat

Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla  yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 10'u şafak vakti düzenlenen operasyonla  yakalanarak, gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:26
0 Okunma
Kayseri'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde suça karıştıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.  Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için, kaldıkları evlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini başkalarının adına kayıt ettirdikleri belirlendi. Polis, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon
Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon
Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Yol ortasında can pazarı
Yol ortasında can pazarı
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Mavi Vatan-2019 tatbikatında amfibi çıkarma harekatı başladı
Mavi Vatan-2019 tatbikatında amfibi çıkarma harekatı başladı
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Hatay'da çatışma
Hatay'da çatışma
Bayburt'ta kaza
Bayburt'ta kaza

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ