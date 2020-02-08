Kayseri'de otobüs kazası

KAYSERİ (DHA)

Kayseri'de kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada, 43 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Develi ilçesi Ayvazhacı mevkisinde meydana geldi. Adana'dan, hafta sonu kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, şoför ile birlikte 43 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.