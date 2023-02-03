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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi.

03 Şubat 2023 Cuma 10:56
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

KASTAMONU - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Nemrut'ta 93, Hakkari'de 78, Davraz'da 74, Uludağ'da 71, Kartalkaya'da 65, Erciyes'te 60, Murat Dağı'nda 49, Sarıkamış'ta 47, Saklıkent ve Denizli'de 45, Kümbet'te 44, Kop Dağı'nda 42, Haserek ve Konaklı'da 41, Zigana'da 40, Yedikuyular'da 38, Yalnızçam ve Akdağ'da 37, Bozdağ'da 36, Çambaşı'nda 32, Abalı'da 30, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 25, Ergan'da 22, Mersivan'da 21, Ovacık'ta 20, Keltepe'de 18, Ilgaz'da 15, Salda'da 11, Elmadağ ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 03.2.2023 En düşük En yüksek
Davraz KY -8 -1
Saklıkent KY -8 0
Uludağ KY -7 -3
Palandöken ÇB -15 -10
Murat Dağı KY -8 -2
Denizli KY -8 -3
Erciyes PB -16 -5
Sarıkamış KY -12 -8
Kartalkaya KY -11 -5
Çambaşı KY -11 -3
Ilgaz KY -13 -6
Kartepe KKY -4 1
Hakkari KY -11 -7
Yıldız Tepe KY -11 -4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayak MerkezleriPalandökenKar Kalınlığı
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