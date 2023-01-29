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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından tüm pistler açıldı

Bolu'da etkisini gösteren kar yağışıyla Türkiye'nin önemli kış turizmi tesislerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilci yoğunluğu arttı.

29 Ocak 2023 Pazar 18:10
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından tüm pistler açıldı

Bolu (AA)

Kentte dünden bu yana devam eden yağış, Ankara ile İstanbul arasında yer alan Köroğlu Dağı'nın zirvesindeki merkezde kar kalınlığını arttırdı. Yapay karlamayla desteklenen, kalınlığın 1 metreyi aştığı pistlerin tamamı ziyaretçilere açıldı.

Yağışın etkisi ve yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı merkeze gelenler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Merkezdeki otellerin doluluk oranın yüzde 100'e yaklaştı.

Kayak merkezindeki 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, bölgede 2 gündür süren yağışla pistlerin tamamının kayak yapmaya elverişli hale geldiğini söyledi.

Avcı, pistlerde kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığını anlatarak, "Havanın da güzel olması dolayısıyla Kartalkaya'da kayak şöleni yaşanıyor. Tüm pistlerimiz açık. Kayakseverlerin çok yoğun talebi var." dedi.

Otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını aktaran Avcı, "Yoğun yağış bekleniyor. Bundan sonra kayakta sorun yaşanmayacak. Daha önce yapay karlama ile hizmeti veriyorduk." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kartalkaya Kayak MerkeziBolu Kar
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