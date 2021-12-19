Kars'ta otobüsü kazası: 4 ölü

KARS (DHA)

Kars- Erzurum karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kars- Erzurum karayolunda Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır- Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan 4 kişi hayatını kaybederken, 10’u ağır 26 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 10’u ağır 26 yaralı ise Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ ÖKSÜZ’DEN TAZİYE MESAJI

Kars Valisi Türker Öksüz, kaza nedeniyle yayınladığı mesajda, "Iğdır- Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Kars- Erzurum Karayolunun Sarıkamış ilçemiz Mescitli mevkiinde kar ve sisin etkisiyle devrilerek kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."