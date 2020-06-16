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Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremle sarsılan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini açıkladı.

16 Haziran 2020 Salı 11:36
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Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde meydana gelen depremin hemen ardından bakanlığın harekete geçtiğini ifade etti. Psikososyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını belirten Bakan Selçuk, "Bu ekiplerden 4'ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekip de yaralı ve yaralı yakınları ile görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında. Aynı zamanda AFAD'da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 16.06.2020 11:55
Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukDepremle Sarsılan BingölKarlıova7 Psikososyal Destek Ekibi
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