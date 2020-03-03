Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye...
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Bakan Akar, James Jeffrey ile...
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kariyer Festivali başladı

Yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvuruları yapabildiği Kariyer Festivali’20 başladı. Festivalde 200’den fazla firma temsilcisiyle bir araya gelen öğrencilere, iyi bir kariyer için doğru yol haritası çizdiklerini belirten Duygu Halifeoğlu, “Şans her zaman hazır olanı yakalar. Sektör araştırmaları, iş deneyimleri iyi bir kariyer için çok önemli” dedi.

03 Mart 2020 Salı 10:33
0 Okunma
Kariyer Festivali başladı

Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Festivali 2020’ dün başladı. Festivalde 200’den fazla firmanın temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak, öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirdi. Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürlüğü koordinatörlüğünde bu yıl  ‘Geleceğin Dünyasında Kariyer Fırsatları’ konsepti ile gerçekleşen festivalde, alanında uzman profesyonel yöneticiler de katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.


“KARİYER SÜRECİNİ YERİNDE DENEYİMLİYORLAR”


Üniversitenin Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Müdürü Duygu Halifeoğlu, öğrencilerin festivalle birlikte kariyer süreçlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.


Halifeoğlu, “Biz öğrenci ve mezunlarımıza her sene kampüs içerisinde iş ve staj fırsatları bulabilecekleri imkânlar yaratıyoruz. Kariyer süreçlerini yerinde deneyimlemeleri için tüm olanak ve imkanlarımızı sağlıyoruz. Sektörün öncü firmaları kampüse gelerek öğrencilerimizle birebir iletişim sağlayıp network kuruyorlar. Canlı mülakat simülasyonları, vaka çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tüm süreçlere hakim bir şekilde profesyonel yaşama adım atabiliyorlar. Bu sene şirketlerin üst düzey yöneticileri katılım sağladı. İnsan kaynakları yetkilileri öğrencilerimizle birebir iş ve staj süreçlerini değerlendirme fırsatını kampüs ortamında yakalamış oldular” dedi.


“ŞANS HER ZAMAN HAZIR OLANI YAKALAR”


İyi bir kariyer için gereken şeyin ‘hazır olmak’ olduğunu dile getiren Halifeoğlu, “Şans her zaman hazır olanı yakalar. Öğrenciler, birinci sınıftan itibaren ilgi duydukları alanla ilgili hazırlıklarını başlatmalılar. Sektör araştırmaları, iş deneyimleri bu anlamda çok önemli. Artık staj süreçlerimizi biraz daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü sektör deneyimleyerek daha anlamlı oluyor. Geleceği ön görerek ilerlemek bir anahtar olabilir” diye konuştu.


Festival kapsamında ayrıca, dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olan School of Visual Arts’ın tasarımcısı Mirko Ilić de ‘Sağdan Sola Tasarım’ konulu bir konferans verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kariyer Festivali20Duygu HalifeoğluYeditepe Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469
Bakan Soylu: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Erdoğan'ndan AB'ye sert sözler: Siz kimi kandırıyorsunuz
Erdoğan'ndan AB'ye sert sözler: Siz kimi kandırıyorsunuz
32 terörist etkisiz hale getirildi
32 terörist etkisiz hale getirildi
Çorum’da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Çorum’da, 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destek
Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı