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Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:04
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Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 3 gündür devam eden kar yağışı, başta kent merkezi olmak üzere ilçe, köy ve beldelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cumartesi sabahı başlayan ve Pazar günü aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 175 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları sonucunda 175 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

SABAHA KADAR 215 KÖY YOLU DAHA KAPANDI

Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bu sabah ise 215 köy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü  34 ekip ile kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.  Ekipler, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için ilçe, köy ana arterleri ve köy yerleşim alanlarında kar küreme ve temizleme çalışmalarına da devam ediyor.

Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattından sonra, gün içinde yapılması planlanan Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.02.2019 14:08
Anahtar Kelimeler:
KarKöy Yolu
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