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Karaismailoğlu: 4 ayda yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni kullandı

31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:04
Karaismailoğlu: 4 ayda yaklaşık 103 bin motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni kullandı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi. Mayıs - Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet geçişi gerçekleşti" dedi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul trafiğine rahat nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini belirtti. Mega proje Avrasya Tüneli'nin 22 Aralık 2016'da hizmete girdiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Gelen yoğun talep üzerine Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletli sürücülerinin kullanımına açtık. Motosiklet sürücüleri de Avrasya Tüneli'nden hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde geçmeyi sevdi. Mayıs - Ağustos döneminde yaklaşık 103 bin motosiklet geçişi gerçekleşti. Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçiş alternatifi olmasını hedeflediğimiz Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00 - 23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendiriliyor" dedi. 

Açılıştan bu yana Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının da 89 milyon 858 bini aştığı bildiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ağustos ayının günlük araç ortalamasının ise 56 bin olduğunu kaydetti. Avrasya Tüneli'nin zamandan, yakıttan ve karbon emisyonu tasarruf sağladığını aktaran Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Hem üretime hem ihracata destek oluyoruz. Bazı çevrelerin eleştirilerine rağmen, vatandaşımıza hizmet etmekten vazgeçmedik. 100 yılda yapılacak yatırımları 20 yıla sığdırdık. 2053 Ulaştırma Vizyonu'nu hazırladık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Milli gelire 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Ulaştırmanın altyapısını geleceğe hazırlıyoruz. Bütün planlarımızı, hedeflerimizi belirledik. Milletimizden aldığımız güçle durmadan, yılmadan çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Günlük kısır döngü ve polemiklere ayıracak vaktimiz yok. Bizim vaktimiz de enerjimiz de aklımız fikrimiz de yalnızca milletimizle. Ona sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrasya TüneliUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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