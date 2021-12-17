Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,092.61
ALTIN
953.61
DOLAR
16.43
STERLİN
21.81
EURO
18.53
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Alıyor 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet...
20 bin sözleşmeli personel alınacak
20 bin sözleşmeli personel...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz’in en uzun teleferiği atıl kaldı

17 Aralık 2021 Cuma 11:53
21 Okunma
Karadeniz’in en uzun teleferiği atıl kaldı

TRABZON - Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, 2018'de belediye tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli, 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu. İşletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl durumda olan teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması planlanıyor.

Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik projesi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı. İlçe belediyesi tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu. Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyacak proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl kaldı.

‘SONU NE OLUR, BİLMİYORUZ’

Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, “Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi” diye konuştu. 

Mehmet Ömür de “Bu teleferik çürüyor burada. Dünyanın parası harcandı teleferiğe. Çürüdü gidiyor. Yazık günah. Açılmayacaksa kaldırsınlar" dedi.

Yılmaz Kul ise “Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkiledi tabi ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor” diye konuştu.

YENİDEN AÇILMASI PLANLANIYOR

Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. Teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
En Uzun TeleferikKaradenizAtıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"
"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"
Kırgızistanlı Leyla, devlet desteği ile kesme gül serası kurdu
Kırgızistanlı Leyla, devlet desteği ile kesme gül serası kurdu
Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama
Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında
TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında
Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
Hakkari ve 2 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi
Bitlis’te 4 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis’te 4 köy yolu, kardan kapandı
Hakan Kanburoğlu yazdı: ACUN’A REYTİNG ŞOKU
Hakan Kanburoğlu yazdı: ACUN’A REYTİNG ŞOKU
Kur artışına rağmen gübreyi eski fiyattan satışa başladı, üreticiler akın etti
Kur artışına rağmen gübreyi eski fiyattan satışa başladı, üreticiler akın etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma