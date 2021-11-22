Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,753.72
ALTIN
662.64
DOLAR
11.19
STERLİN
15.05
EURO
12.63
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 
ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı...
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
TİGEM’den süt satış ihalesi
TİGEM’den süt satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:58
3 Okunma
Karadeniz gazı için ilk kaynak 2022 baharında

ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazın çıkarılması için 2022'nin baharında Karadeniz'in derinliklerine borular yerleştirilip, ilk kaynağın yapılacağını söyledi.

Türkiye enerji piyasasının kamu ve özel sektör birlikteliğiyle gerçekleştirilen en büyük organizasyonu '11'inci Türkiye Enerji Zirvesi ve 5'inci Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi (ISTRADE 2021)', 'Enerjinin kalbi Antalya'da atıyor' sloganıyla Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde başladı. 23 Kasım'da sona erecek zirvenin açılış programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan ve enerji sektörünün temsilcileri katıldı.

'GÜNLÜK 650 BİN METREKÜP GAZ AKIŞINA ULAŞTIK'

Enerji yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, Karadeniz doğal gazına ayrı parantez açmak gerektiğini söyledi. Dönmez, "Bu yılın temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerini başarıyla tamamlamıştık. Karadeniz gazını ilk defa o gün orada yaktık. Bu hafta da yine aynı kuyuda Türkali-2 kuyumuzun Rezervuar-2 testinde, günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya gaz sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Öte yandan projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişini verdik, imalatları başladı. Alanında uzman yetkin ve üst seviyedeki bir şirketle inşallah bu süreci yürüteceğiz. 2022'nin baharında da suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah" dedi.

'DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta 4'üncü derin sondaj gemisinin alımını müjdelediğini kaydeden Bakan Dönmez, "7'nci nesil bir gemi ve dünyada sadece 5 tane var. Bunlardan biri de bizde ve gemimiz inşallah bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. 4'üncü gemimiz çift kule tasarımına sahip, daha sert deniz şartlarında çalışabilecek kabiliyette, yüksek basınçlı rezervuarlarda daha emniyetli bir şekilde çalışabiliyor. Karadeniz gazında bütün hesabı kitabı 2023'e göre yaptık. Her şeyi bilimsel çerçevede ele alıyoruz ve inşallah hedefimize de ulaşacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz GazıEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' açıklaması
Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
Olumsuz genler mutasyonla yok edildi
Olumsuz genler mutasyonla yok edildi
Amasra’da 'cruise turizmi' heyecanı
Amasra’da 'cruise turizmi' heyecanı
Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak
Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak
Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı
4. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
4. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal
Amasra'da çevre düzenindeki termik santral değişikliğine iptal
"Büyük depremler için uyarıcı niteliğinde"
"Büyük depremler için uyarıcı niteliğinde"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma