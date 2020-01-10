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Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor

Hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk Rusya ve Gürcistan karasularına yönelmesi üzerine, hamsi fiyatları katlandı. Rize'de tezgâhlarda kilosu 5 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi buldu. Vatandaşlar, balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişeli.

Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor

Hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk Rusya ve Gürcistan karasularına yönelmesi üzerine, hamsi fiyatları katlandı. Rize'de tezgâhlarda kilosu 5 TL'den satılan hamsinin kilogram fiyatı 15 TL'yi buldu. Vatandaşlar, balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişeli.

10 Ocak 2020 Cuma 00:00
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Karadeniz'de balık azlığı, fiyatlara yansıyor

RİZE - Karadeniz'de av sezonu devam ederken, son haftalarda avlanan balık miktarındaki azalma, fiyatların yükselmesine neden oldu. Rize'de balıkçı tezgâhlarını ağırlıklı olarak barbun, palamut ve istavrit doldururken, vatandaşlar artan fiyatlardan yakındı. Balıkçılar, hamsi sürülerinin daha soğuk olan kuzeye yönelip, Gürcistan'a geçtiğini, bu nedenle hamsi avının da azaldığını söyledi. Vatandaşlar balığın ucuzlamasını beklerken, balıkçılar ise hızlı başlayan sezonun erken biteceğinden endişe duyduklarını belirtti.

'BUNDAN SONRA UCUZ BALIK ÇOK ZOR'

Sezonu değerlendiren balıkçı Kenan Yavuz “Bu sezon aslında hamsi adına bereketli sayılır. Diğer balıklar, palamut, istavrit 3 ay boyunca olmadığından denizde gırgırlar 3 ay boyunca hamsi tuttu. İç piyasa, fabrika, şoklama hamsi ile geçindi. Hamsi de olmasaydı bu sezon gerçekten durum kötüydü.  Şu anda da hamsi Gürcistan, Rusya taraflarında. Türkiye'nin kendi gırgırları tekneleri şu anda orada avlanma yapıyor. Tutulan balıklar bölgedeki tezgâhları ulaşıyor. Gürcistan'da tutulduğu için hamsi maliyetleri de fazla, 9-10 dolar arası kasa başı maliyeti var. Gürcistan'da tutuluyor, Hopa'ya gelip gümrükleniyor ve oradan Türkiye'nin her yerine sevk ediliyor. Bu yüzden de hamsi fiyatları bugünden sonra düşmeyecektir. Tezgâhlarda kültür balıkları, ufak teknelerin tuttuğu istavrit olur ama tabii ki balıkları fiyatları eskiye nazaran daha pahalı olacaktır ucuz olmaz bundan sonra” dedi.

'DENİZ SOĞURSA HAMSİ GERİ GELİR DİYE UMUYORUZ'

Balıkçı Necmettin Duman ise denizlerde yaşanan ısınmanın tezgâhlara olumsuz yansıdığını söyleyerek, "Tezgahta muhakkak balık çeşitlerimiz oluyor, ama kelle balık dediğimiz palamut, çinekop, hamsi hiç tadı tuzu yok. Çok bollukta olmadı, balık fiyatları da yüksek oldu. Karadeniz'in incisi hamsi ise havaların sıcak olması deniz suyunun soğumaması dolayısıyla Gürcistan'a geçmiş durumda. Tezgâhlarımıza hamsiler Gürcistan'dan geliyor, havaların soğumasının bekliyoruz belki soğuyunca geri dönerler diye umuyoruz" diye konuştu.

'MENÜMÜZDEN HAMSİYİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Evlerinden hamsiyi eksik etmemeye çalışan kent sakinleri ise, balık fiyatlarının pahalılığından şikayetçi. Rizeli Havva Tüfekçi, "Karadenizliyiz hamsiyi çok severiz, soframızdan eksik etmemeye çalışırız, ama artık çok pahalı bundan sonra her zaman alabileceğimizi zannetmiyorum” derken, Nezahat Bülbül ise “Balık Karadenizlinin milli yiyeceği ama ne yazık ki şu anda balık yiyemiyoruz çünkü oldukça pahalandı bütün çeşitler. Ev hanımları olarak menümüzden balığı çıkarmak zorunda kalacağız” ifadesinde bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 10.01.2020 09:17
Anahtar Kelimeler:
YüksekFiyatlarBalık AzlığıKaradeniz
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