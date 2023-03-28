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Karadeniz Bölgesi için kuvvetli kar uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar bekleniyor.

28 Mart 2023 Salı 15:00
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Karadeniz Bölgesi için kuvvetli kar uyarısı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Karın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri) ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 28.03.2023 15:56
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz BölgesiKuvvetli Kar Uyarısı
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