Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,575.92
ALTIN
560.82
DOLAR
9.71
STERLİN
13.07
EURO
11.22
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KARABAĞ ZAFERİNİN 1. YILDÖNÜMÜ İSTANBUL’DA KUTLANACAK 

05 Kasım 2021 Cuma 12:43
2 Okunma
KARABAĞ ZAFERİNİN 1. YILDÖNÜMÜ İSTANBUL’DA KUTLANACAK 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL 

28 yıl boyunca Ermenistan’ın işgali altında olan Karabağ toprakları, geçtiğimiz yıl Azerbaycan Ordusu tarafından geri alındı. 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan Ordusu adeta destan yazmış ve işgal altındaki toprakları kurtardı. Karabağ Zaferinin 1. yıldönümü sebebiyle İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi ortaklaşa bir kutlama programı gerçekleştirme kararı aldı.

8 Kasım Pazartesi akşamı saat 19.00’da yapılacak programda Azerbaycan ve Türkiye’den sevilen sanatçılar sahne alacak. Yoğun katılımın olması beklenen geceyle ilgili konuşan İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, “Karabağ Zaferi, son 100 yılın en önemli hadiselerinden biridir. Türkiye - Azerbaycan kardeşliğinin zirvesidir. Azerbaycan Ordusu ve halkı şanlı bir destan yazmıştır. Bu nedenle İstanbul’da ATEV’ le birlikte düzenlediğimiz kutlama programı çok önemli ve anlamlıdır” dedi. 

Azerbaycan Türk Evi Başkanı Doç. Dr. Tenzile Rüstemhanlı da şu görüşlere yer verdi: “ Seyfullah Türksoy ile birlikte 25 yılı aşkın bir süredir başta Karabağ meselesi ve Hocalı Soykırımı olmak üzere, Türk Dünyası eksenli pek çok çalışma gerçekleştirdik. 8 Kasım’da yapacağımız Karabağ Zaferi kutlamamız da bu kapsamdadır.

Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhu ve bir millet iki devlet ülküsü sonsuza dek yaşayacaktır!”

Anahtar Kelimeler:
KARABAĞ ZAFERİNİN 1. YILDÖNÜMÜ İSTANBULDA KUTLANACAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Hurşutağaoğlu, yurtdışında bizi temsil etti
Mustafa Hurşutağaoğlu, yurtdışında bizi temsil etti
Boy sınırı altında avlanan lüferin nesli tehlikede
Boy sınırı altında avlanan lüferin nesli tehlikede
Cezaevlerinin yüzde 96’sı erkekten oluşuyor
Cezaevlerinin yüzde 96’sı erkekten oluşuyor
Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl sonunda yapılacak
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl sonunda yapılacak
SDS Akademi’de, SGS ve YETERLİLİK sınavlarına hazırlık online eğitimleri başlıyor  
SDS Akademi’de, SGS ve YETERLİLİK sınavlarına hazırlık online eğitimleri başlıyor  
"Çalışmalara başlaka için süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz"
"Çalışmalara başlaka için süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz"
Şile açıklarında teknede 40 kaçak göçmen yakalandı
Şile açıklarında teknede 40 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma